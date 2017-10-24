شاهد: صاروخ يساعد الرضع على النوم في خمس دقائق

لن تحتاج الأمهات والآباء، بعد الآن إلى كبير عناء في "هدهدة" الأطفال الرضع، فقد تم تطوير صاروخ بحجم لعبة يعمل على تهدئة الطفل ودخوله مرحلة النوم في مدة وجيزة.

ورغم أن معظم الأمهات والآباء يفضلون احتضان الطفل وهدهدته عند النوم، لكن في بعض الأحيان يكون الوالدان مشغولان بأمور أخرى، ومن أجل هؤلاء بالذات، قام مطوران من شركتين في بريطانيا ، تعملان في مجال منتجات الأطفال بتطوير هذا "الصاروخ" الذي يعمل على جعل الطفل ينام في غضون خمس دقائق، كما يقول المصنعون.

ويقول أحد المطورين إن الفكرة جاءت من ابنة أحد أقربائه الحائز على دكتوراه في الصوتيات والاهتزازات، وكان لديه ابنة صغيرة ترفض النوم عند توقف الكرسي الهزاز، مشيرا إلى أنه استلهم كذلك النموذج القديم في الكرسي الهزاز للأطفال والذي كان يعمل بأدوات بسيطة.

ويؤكد مطور صاروخ الأطفال أن جهازه هو بمثابة هدية للآباء والأمهات في جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى أن طفلة قريبه البالغة من العمر 3 سنوات والذي سانده في إنجاز المشروع تنام هانئة في " مهدها الصاروخي ".

ويشرح مطور اللعبة الصاروخية، أن عملية هز الطفل يمكن أن تنطوي على مخاطر ، يمكن أن تسبب أضرارا صحية له ، بينما يؤكد أنه أجرى اختبارات علمية واسعة النطاق من حيث مستوى الاهتزاز في جهازه ، ويؤكد أن الجهاز آمن تماما وأنه لن تسبب أي مشاكل من حيث الاهتزاز.

ويقول " بالطبع لا يمكن ضمان حصول الطفل على النوم، ويستطرد "لكن بعض الأمهات يؤكدن، من التجارب الخاصة أن روكيت كان فعالا، وأنه قد تم اختباره على العديد من الأطفال، وكانت النتائج جيدة حتى أن بعض الأطفال قد استسلموا للنوم بعد 5 دقائق فقط من " انطلاق الصاروخ".

المهد الصاروخي يباع حاليا في أسواق بريطانيا وتأمل الشركة المطورة في زيادة الإقبال عليه لسعره الزهيد كما يقولون والذي يبلغ 51 دولارا.