بيع ورقة أينشتاين حول الحياة السعيدة مقابل 1.3 مليون دولار

في فندق بطوكيو لم يملك ألبرت أينشتاين ما يكفي من النقود فسجل نظريته عن الحياة على ورقة وأعطاها لعامل هناك بدلا من الإكرامية.

وقالت دار وينرز للمزادات والمعارض إن في عام 1922 كان أينشتاين في طريقه إلى اليابان حين تم الإعلان عن منحه جائزة نوبل في الفيزياء لعام 1921. حين وصل إلى طوكيو لزم غرفته بالفندق ليدون خواطره على الورق.

وحين دخل عامل إلى الغرفة لتوصيل غرض لأينشتاين لم يجد العالم مالا ليعطيه له كإكرامية.

لكنه أعطاه ورقة ممهورة بتوقيعه كتب عليها عبارة واحدة بالألمانية هي "حياة هادئة ومتواضعة تجلب سعادة أكبر من السعي للنجاح والضجر المستمر الذي يصاحبه".

وقالت دار المزادات إن أينشتاين نصح العامل بالاحتفاظ بالورقة قائلا إن قيمتها في يوم من الأيام ستفوق قيمة الإكرامية العادية.

وثبتت صحة ما قاله أينشتاين بعد مرور نحو 100 عام واتصل أحد أبناء إخوة عامل الفندق بدار المزادات لطرح الورقة للبيع. ولم يتم الكشف عن المشتري الذي أجرى العملية عن طريق الإنترنت حيث تم بيع الورقة مقابل 1.3 مليون دولار.