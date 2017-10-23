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شاهد: 245 مغامرا ينفذون قفزة جماعية من فوق جسر بالبرازيل

23/10/2017

نفذ 245 شخصا من راغبي المغامرة والتشويق والإثارة، الأحد، قفزة جماعية بالحبال من فوق جسر بالبرازيل على ارتفاع 30 مترًا (98 قدمًا) في محاولة لتسجيل رقم قياسي عالمي في القفز بالحبال.

وقعت المغامرة في هورتولانديا التي تقع على بعد حوالى ساعة من ساو باولو.

وفي لقطات دراماتيكية، يظهر المشاركون وهم ينفذون القفزة الجماعية في آن واحد من أعلى الجسر، وكل منهم يرتدي خوذة بيضاء، وجميعهم مربوطون بالحبال.

وتأرجح المغامرون ذهابا وإيابا قبل نزولهم تدريجيًا إلى الماء أسفل الجسر، ثم تسلقوا الحبال وصولا إلى الجسر مجددا.

وقال آلان فيريرا، منظم الحدث إن حوالي 400 شخص شاركوا في المشروع، وتم فحص الحبال وتثبيتها جيدًا قبل تنفيذ القفزة.

ووفقا للمنظمين، فقد تم استخدام ما مجموعه 20 كيلومترا من الحبال بالإضافة إلى ألف شريط لتثبيت المشاركين.

ولم تصدر موسوعة غينيس للأرقام القياسية حتى الآن بيانا رسميا يؤكد محاولة تسجيل القفزة البرازيلية الجماعية، لكنها كانت قد تجاوزت محاولة برازيلية أخرى نفذها 149 مشاركا في أبريل/نيسان 2016.

وفي يوليو/تموز 2012 نُفذت قفزة جماعية في تفير بروسيا لكنها لم تُسجل أيضًا.

المصدر : رويترز
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