شاهد: ولادة نادرة لتوأمين ملتصقين في غزة

قال طبيب فلسطيني إن مستشفى الشفاء في غزة شهد حالة ولادة نادرة لتوأمين ملتصقين، وإنهما بصحة جيدة.

وقال علام أبو حمادة، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، بمستشفى الشفاء إن الأطباء بدأوا في إطعام الفتاتين عبر الفم اليوم الإثنين بعد استقرار حالتهما.

وولدت الفتاتان يوم السبت بولادة قيصرية بعد تمام أشهر الحمل. وغالبا ما تتوفي هذه التوائم بعد 24 ساعة من الولادة.

وتلتصق الفتاتان في منطقة البطن والحوض لكن لهما رأسين ورئتين منفصلتين.

وقال الطبيب ان المستشفيات الفلسطينية تفتقر الى المعدات والخبرة لفصل التوائم، ولهذا فإنه يتعين إجراء مثل هذا العملية في دول مثل الولايات المتحدة أو السعودية.

وأوصى الأطباء بنقل الطفلتين إلى مراكز متقدمة في الخارج لدراسة إمكانية فصلهما.