شاهد: علماء يقتلون خلايا سرطان الرئة بـ"سائل دودة الأرض"

قال علماء بولنديون إن أبحاثهم الجارية حول الاستخدام المحتمل لسائل ديدان الأرض لعلاج سرطان الرئة تكشف عن نتائج واعدة في مكافحة المرض الخبيث.

وتتغذى دودة الأرض على الفطريات والبكتيريا والبقايا النباتية الموجودة في التربة، وتهضم أي كائنات حية دقيقة -سواء مسببة للأمراض أوغير مسببة للأمراض- وهي تأتي في هذه العملية.

وللبقاء على قيد الحياة في مثل هذه البيئة، اضطرت ديدان الأرض إلى تطوير جهاز مناعي قادر على حماية أنفسها من العدوى.

واحدة من هذه الآليات في الأمعاء، والتي تنتج مواد قوية جدا أكثر فعالية من المضادات الحيوية.

وفي الاختبارات المعملية السابقة، نجح السائل المستخرج مباشرة من ديدان الأرض في قتل كل من الخلايا السرطانية والخلايا السليمة.

وكانت التجارب الأخيرة، أكثر نجاحا، وشملت تسخين سائل الدودة اللولبية إلى 70 درجة مئوية بعد تغيير النظام الغذائي للديدان.

وشهدت النتائج في المختبر تدمير ما بين 75-80% من الخلايا السرطانية، في حين لم تصب الخلايا الطبيعية بأذى.

وقالت مارتا فيولكا، من قسم علم المناعة في جامعة ماريا كوري بسكلودوكا في مدينة لوبلان البولندية: "لا بد من أن تولد ديدان الأرض في ظروف خاصة من أجل الحصول على السائل المطلوب، ويجب أن تتغذى الديدان على أطعمة غنية مثل الخضروات المسلوقة وأوراق الشاي الأخضر".

وأضافت: "أيضًا تحتاج هذه الديدان إلى درجة حرارة مناسبة، وعندها فقط يمكننا استخراج السوائل الكولومية (الكولومية مشتقة أساساً من قانون كولوم للقوة الكهربية بين الشحنات) منها، حيث تخضع بعد ذلك لمزيد من المعالجة ونحصل على الصيغة التي يمكنها التأثير على الخلايا السرطانية بشكل كبير".

وتستخرج ديدان الأرض السائل الكولومي عندما يتم ضربها بـ 4.5 فولت من الكهرباء، ثم يتم تصفية السائل المستخرج لإزالة الكائنات الحية الدقيقة المحتملة، قبل أن يتم تسخينه إلى 70 درجة مئوية ويبرد ليجري بعد ذلك تخزينه في ثلاجة.

وقالت عالمة الجينات والأحياء، جولانتا رزيموسكا: "النتائج مرضية، وتدمير الخلايا في المختبر خارج الكائن الحي وصلت إلى نسبة 80% من الخلايا السرطانية، وهي نتيجة تجعلنا ندرسها بشكل أكبر قبل نقلها إلى اختبارات حيوانية".

لكن البروفيسور لورانس س. يونغ، مدير مركز أبحاث السرطان في جامعة وارويك، يقول إنه في حين يبدو أن علماء لوبلان قد وجدوا مُركَّبا قادرا على قتل الخلايا السرطانية، فإن أصعب عمل عليهم القيام به هو ما ننتظر نتائجه العملية.

ويعد سرطان الرئة ثاني أكثر أشكال السرطان شيوعا في كل من الرجال والنساء، وهو ما يمثل 14% من جميع حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثا.

وتقدر الجمعية الأمريكية للسرطان أن ربع الوفيات الناجمة عن السرطان هي من سرطان الرئة.

وفي بحث منفصل نُشر في دورية "ساينس ديريكت" أفاد فريق صيني أن السوائل المستخلصة من ديدان الأرض أظهرت خصائص خفض الألم لدى الفئران.