شاهد: الصين تحرز تقدما كبيرا في إنشاء أطول جسر فولاذي بالعالم

انتهت السلطات الصينية من إدماج القوس الرئيسي لأكبر جسر فولاذي في العالم مزدوج الاستخدام كطريق عام وسكة حديد، حسبما ذكر تليفزيون الصين المركزي، الإثنين.

وحقق بناء جسر شانغهاى- نانتونغ للسكك الحديدية ذات الطرق المزدوجة، الأحد، تقدما حاسما عندما تم تركيب قوسين من الصلب في الجسر بمقاطعة جيانغسو شرقي الصين.

واكتملت عملية تركيب القوس مع الجسر فوق نهر اليانغتسي، والذي يربط بين بلدية شانغهاي ومدينة نانتونغ بمقاطعة جيانغسو، ليصبح أطول جسر فولاذي مزدوج الاستخدام للسيارات والقطارات في العالم.

ويبلغ طول القوس الرئيسي 336 مترا. ويعد القوس جزءا مهما من الجسر الذي يعد أطول جسر فولاذي في العالم مزدوج الاستخدام، ويحمل اسم "هوتونغ" وهو مدعوم بالكوابل والصلب.

وتم رفع القوسين بحيث يكونان على مسافة ملائمة ويتناسب ارتفاعهما مع سرعة الرياح وتغيرات المناخ ودرجات الحرارة، ويزن القوسان المصنوعان من الصلب نحو 2800 طن، أي ما يعادل وزن 700 فيل بالغ، في عملية تشييد لا مثيل لها في العالم.

ويسجل الجسر عدة أرقام قياسية، من بينها طوله الذي حيث سيبلغ عند الانتهاء من المشروع 11 ألف و72 مترا ليصبح الأطول في العالم في الوقت الحاضر.

وسوف يقلل جسر شانغهاى – نانتونغ من وقت السفر بالسكك الحديدية بين المدينتين اللتين تبلغ المسافة بينهما 130 كيلومترا، إلى ساعة واحدة فقط.

ويعد هذا الجسر، بحجمه الكبير وصعوبات بنائه الهائلة والأرقام القياسية التي يسجلها، أعلى مستوى لبناء الجسور في الصين والعالم، حسبما ذكرت صحيفة الشعب الصينية.