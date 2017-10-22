شاهد: لقطات جوية لحريق هائل في مستودع أمريكي

اندلع حريق هائل استمر لساعات، في مستودع في باركرسبورغ بولاية فيرجينيا الغربية جنوبي الولايات المتحدة، ما أدى إلى تدميره بالكامل، السبت.

وأظهرت لقطات جوية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حجم النيران، مع تصاعد أعمدة سوداء من الأدخنة الداكنة والكثيفة.

وذكر بيان صادر عن مقاطعة وود، أن مصنع إيميس الواقع في شارع كامدن، اشتعل فيه النيران أمس، وأبلغت المقاطعة أن مساحة المجمع تبلغ نحو 420 ألف قدم مربع ويستخدم حاليا كمرفق أو مستودع لتخزين المواد البلاستيكية المختلفة.

وذكرت تقارير محلية أن الحريق الصناعي بدأ في أحد المباني وسرعان ما نتشر إلى أبنية أخرى في المجمع، وحاول رجال إطفاء وطواقم الطوارئ من فيرجينيا الغربية وأوهايو السيطرة على الحريق الذي استمر لأكثر من 9 ساعات، مع إرشادات للسكان القريبين من موقع الحريق بالبقاء في منازلهم لحين إخماد النيران.

وقال شهود عيان إنهم سمعوا دوي انفجارات قبل اندلاع النيران، وذكرت وسائل إعلامية أن 30 عربة إطفاء خرجت من 6 مقاطعات للسيطرة على الحريق الذي لم يُعلن عن سببه حتى الآن، كما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وكتبت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية فى تشارلستون بعد ظهر السبت أن الرياح ستدفع الدخان المتصاعد من الحريق عبر نهر أوهايو الى مقاطعة واشنطن بولاية أوهايو.