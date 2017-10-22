شاهد: عرض لـ"الأزياء المحتشمة" في لندن

عرضت، السبت، سبعة مصممات تشكيلاتهن الرائعة من الأزياء المخصصة للمرأة المحجبة في لندن، في عرض للأزياء "المحتشمة" العصرية يهدف إلى تسليط الضوء على أكثر أسواق الأزياء نموا في العالم.

وجاءت المشاركات السبعة من عمان والمغرب وبريطانيا وإندونيسيا.

وقد تم تصميم تشكيلات للنساء الراغبات في اللباس بشكل عصري وأنيق، ودون إظهار الكثير من الجلد أو الجسد.

ومن أبرز العارضات الصومالية حليمة عدن، وهي أول عارضة أزياء محجبة في نيويورك، وتشارك في مسابقات عروض الأزياء بمناطق عديدة من العالم، وتسعى بزيها الإسلامي لأن تكون مثالا تحتذي به الفئات الشابة المسلمة في الولايات المتحدة.

وأرجعت المصممة البريطانية ريشما تصاعد "الأزياء المحتشمة" في عالم الموضة جزئيًا إلى أن المزيد من النساء قد بدأن في ارتداء غطاء الرأس أو الحجاب.

وفي العامين الماضيين، أصبح الإقبال على الحجاب سائدًا، وهو الأمر الذي انعكس على سوق الأزياء ودفع العديد من العلامات إلى إطلاق العديد من التصاميم و التشكيلات والمجموعات المخصصة للمحجبات واللباس المحتشم بطرق أكثر من أي وقت مضى.