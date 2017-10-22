شاهد: سباق تجديف بقوارب ثمار"القرع" العملاقة

لم يقتنع مزارعو اليقطين أو القرع في مدينة توالاتين بولاية أوريغون الأمريكية بالتنافس على زراعة أكبر يقطينة، ولكنهم أضافوا جانبا أخر للمنافسة.

فبعد تتويج الفائز بأكبر يقطينة، يتوجه الجميع إلى المياه لبدء سباق أخر للتجديف، بعد تحويل ثمار اليقطين العملاقة إلى قوارب صغيرة.

وتشهد المدينة أربعة سباقات، بين المزارعين ورعاة المسابقة وضباط الشرطة والإطفاء وأفراد من الجمهور يتم اختيارهم عبر قرعة.

ولم يمنع هطول الأمطار آلاف الأشخاص من حضور السباق السنوي الذي بدأ منذ 14 عاما.

وارتدى المتسابقون خلال السباق أزياء لشخصيات الرسوم المتحركة الشهيرة من أجل إضافة المزيد من المرح على السباق.