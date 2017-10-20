شاهد: ميلانيا ترمب تهدي ثوب التنصيب لمتحف التاريخ الأمريكي

تبرعت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترمب بثوبها الذى ارتدته في احتفالات تنصيب زوجها دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة، للمتحف الوطني للتاريخ الأمريكي.

وقال المكتب الصحفي بالبيت الأبيض إن الثوب انضم إلى مجموعة المتحف الخاصة بالسيدات الأول السابقات للولايات المتحدة. وتضم المجموعة 26 ثوبا.

وتم تصميم الثوب من قبل هيرفيه بيير بالتعاون مع ميلانيا، التي عملت كعارضة أزياء في السابق، وهو من الحرير الأبيض ويوجد به شريط أرجواني رفيع عند الخصر.

وقالت السيدة الأمريكية الأولى، 47 عاما، إنه شرف أن تهدي الثوب إلى المتحف.

وارتدت ميلانيا الثوب في عدد من الحفلات التي أقيمت بعد تنصيب زوجها رئيسا للولايات المتحدة في العشرين من يناير/ كانون الثاني الماضي.