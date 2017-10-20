شاهد: عملية سير في الفضاء لتركيب معدات بالمحطة الدولية

بدأ رائدا فضاء أمريكيان عملية سير في الفضاء لتركيب معدات خاصة بمحطة الفضاء الدولية على ارتفاع 400 كيلومترا فوق الارض.

ومن المتوقع أن تستمر عملية السير في الفضاء لأكثر من ست ساعات يقوم خلالها رائدي الفضاء راندي بريسنيك وجوي أكابا باستبدال معدات خاصة بكاميرا كما يقومان بتركيب كاميرا عالية الدقة خارج المحطة.

وأمضى بريسنيك ورائد فضاء أمريكي آخر هو مارك فاندي هي ست ساعات ونصف تقريبا الأسبوع الماضي خارج المحطة وقاما بصيانة للذراع الآلية للمحطة وتثبيت كاميرا عالية الدقة.

وتم إجراء أكثر من 200 عملية سير في الفضاء خارج المحطة منذ وضعها في المدار قبل أكثر من 15 عاما.