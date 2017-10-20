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شاهد: شاب أردني يعمل في مطعم رغم إصابته بمتلازمة داون

20/10/2017

أمام مطعم صغير في وسط العاصمة الأردنية عمان يتجمع حشد صغير من أجل شراء بعض المخبوزات الطازجة التي يُعدها شاب يدعى مالك دياب.

ومالك (18 عاما) شاب وُلد بمتلازمة داون، التي تقول المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها خلل وراثي يؤثر على النمو ويصاب به طفل تقريبا بين كل 700 مولود، لكن ذلك لم يحل بينه وبين العمل في مطعم تملكه أُسرته وتديره والدته من أجله.

ويجذب المطعم، واسمه (دي دي) تيمنا بلقب والدة مالك، الكثير من الزبائن الذي يستلطفون مالك دياب.

وأصرت والدة مالك السيدة وداد ملحس على أن تفتح له مشروع المطعم بعد كفاح من أجل فرصة عمل لابنها في السوق الأردني.

وقالت والدة مالك ومؤسسة المطعم "أنا أم لطفل عنده متلازمة داون، صار عمره ١٨ سنة، فكان لازم نبلش نعمل أي مشروع له عشان يقدر يشتغل وينزل لسوق العمل ويندمج مع الناس كافة. والحمد لله فكرنا بمشروع صغير على قدنا، ومالك طبيعته من الشخصيات الحلوة كتير، اجتماعي جداً، أي مهام تقدري تعطيه إياها بيقوم فيها".

وأوضحت الأم أنها تريد أن يكون لابنها هدف في حياته ولا يضيع عمره في النوم وممارسة ألعاب الفيديو فقط.

ويستقبل مالك زبائنه بتحيتهم وتلقي طلباتهم وتقطيع الخضروات، من أجل المقبلات، وتنظيف المطبخ.

وعندما رأت زبونة للمطعم، تدعى هناء دعنا، "مالك" يعمل بنشاط في مطعم أسرته تمنت أن يكون لابنها براء المصاب بمتلازمة داون أيضا مثل حظه ويستطيع كسب رزقه بنفسه.

ويفيد المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن أن هذه الفئة تمثل نحو 13% من سكان المملكة الأردنية.

ودعا المجلس في الآونة الأخيرة إلى سن قوانين جديدة تأخذ في الاعتبار المعوقات الجسدية والاجتماعية التي تمنع هؤلاء الأشخاص من أن يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي.

المصدر : رويترز
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