شاهد: خنزيران بريان ينشران الرعب في مدينة ألمانية

أثار خنزيران بريان الرعب في مدينة هايده شمال غرب ألمانيا بعد أن اقتحما وسط المدينة بصورة مفاجئة وهاجما السكان والممتلكات مما أسفر عن جرح أربعة أشخاص.

واقتحم أحد الخنزيرين فرعا لأحد بنوك المدينة وتسبب في ذعر عارم، وحاول العملاء والعاملون بالفرع تأمين أنفسهم من هجومه. وأصيب مدير الفرع بجروح في ساقيه.

ودعت شرطة المدينة السكان إلى تجنب التوجه لمنطقة وسط المدينة وعدم مغادرة المباني بعد ظهور الخنزيرين فجأة بها. وأغلقت السلطات منطقة المشاة وحاولت الشرطة بمساعدة الصيادين تحييد الخنزيرين.

وقال رئيس المدينة أولف شتيشر إن الموقف كان غريبا للغاية، فالمنطقة ليست معروفة بأن يقتحمها خنزير بري، مضيفا "لم أظن يوما أننا سنواجه مثل هذا الخطر".

وتمكن أحد الصيادين من إطلاق النار على الخنزير الذي اقتحم البنك فقتله.

وقالت السلطات إن الحيوانين الضخمين جالا عبر المدينة منذ التاسعة صباحا، وبعد مقتل الخنزير الأول غادر الثاني المدينة عند الظهر، ما دعا السلطات إلى إعلان زوال الخطر.