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شاهد: تجربة فريدة لتحريك الآلات عن بُعد باستخدام الدماغ

20/10/2017

يبدأ في 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مشروع علمي فريد من نوعه، إذ يتم تدريب متطوعين على نقل قطعة من آلات الصلب باستخدام قوة عقولهم فقط.

ويستخدم مشروع " العمل العقلي واجهات الدماغ" آلة تركب على الدماغ تم تطويرها بأحد المختبرات في لوزان بسويسرا.

ويقوم المتطوعون في هذه التجربة بتنشيط أربع آلات على أساس تمرير إشارات من الدماغ إلى الآلة، من خلال نقل نشاط الدماغ لحركة الآلات الميكانيكية.

وقال مايكل ميتشل المؤسس المشارك لهذه التجربة: "في مصنع العمل العقلي يمكن للجمهور هذه التجربة الفريدة تركيب خوذة تقرأ النشاط الكهربائي في الدماغ… وهذه الخوذات جافة، وتعمل بطريقة لاسلكية بحيث يمكن للمستخدمين المشي خلال التجربة، حيث إن الآلات تتفاعل فقط مع نشاطهم العقلي.

وتعتمد التجربة على إشارات لفك شفرات النشاط في الأدمغة لتحديد مهام عقلية معينة، ومن ثم استنتاج نوايا المستخدم اعتمادا على معادلات رياضية، ونقلتلك المعلومات إلى الآلة.

ويقول القائمون على التجربة إنه يمكن استخدامها في بناء الأجهزة المساعدة وإعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة المعرفية أو الحركية، ومن خلال قدرتها على التواصل مباشرة من خلال نشاط الدماغ يمكن فتح طريقة جديدة للتفاعل.

ويبدأ المشروع في مركز العقل والفكر في سويسرا ، قبل نقله إلى الولايات المتحدة في العام المقبل.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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