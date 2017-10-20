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خطاب من أحد ضحايا تيتانيك يعرض في مزاد

موذج مصغر للسفينة تيتانيك التي غرقت في رحلتها الأولى
موذج مصغر للسفينة تيتانيك التي غرقت في رحلتها الأولى
20/10/2017

من المتوقع أن يجلب خطاب كتبه أحد ضحايا غرق السفينة تيتانيك 80 ألف جنيه استرليني (105 آلاف دولار) في مزاد غدا السبت.

وكتب الخطاب راكب الدرجة الأولى ألكسندر أوسكار هولفرسن إلى والدته على ورقة نقش في أعلاها اسم تيتانيك ويصف في الرسالة انطباعاته عن السفينة الضخمة ويشيد بالطعام والموسيقى.

وكتب هولفرسن في اليوم الذي سبق اصطدام السفينة بجبل جليد "إذا سارت الأمور على ما يرام سنصل نيويورك صباح يوم الأربعاء".

وكان هولفرسن موظف المبيعات المولود في مينيسوتا مسافرا برفقة زوجته ماري أليس التي نجت من الحادث.

وفي الخطاب يصف أيضا لقاءه مع أحد أشهر ركاب السفينة.

ويقول "جون جاكوب أستور على متن السفينة" في إشارة لرجل الأعمال وقطب العقارات الأمريكي الذي كان واحدا من أغنى أغنياء العالم في ذاك الوقت.

وتابع "يبدو مثله مثل أي إنسان آخر رغم أنه يمتلك ملايين الدولارات. يجلسون على سطح السفينة مع باقي الركاب".

كانت تيتانيك أكبر سفينة تعمل في المحيطات عندما اصطدمت بجبل جليد في 14 أبريل/نيسان 1912 في المحيط الأطلسي أثناء رحلتها من ساوث هامبتون إلى نيويورك. وقتل أكثر من 1500 شخص في الحادث.

وتعرض عائلة هولفرسن الخطاب في مزاد في دار مزادات (هنري أولدريج آند صن) في بلدة ديفيزس جنوب إنجلترا.

المصدر : رويترز
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