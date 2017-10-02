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فوز ثلاثة علماء أمريكيين بجائزة نوبل للطب لعام 2017

العلماء جيفري هول ومايكل روسباش ومايكل يانغ
العلماء جيفري هول ومايكل روسباش ومايكل يانغ
2/10/2017

أعلنت مؤسسة نوبل الاثنين فوز العلماء جيفري هول ومايكل روسباش ومايكل يانغ بجائزة نوبل للطب لعام 2017 بفضل اكتشافاتهم لآليات جزيئية تتحكم في الساعة البيولوجية للإنسان.

وقالت جمعية نوبل بمعهد كارولينسكا السويدي في بيان "تفسر اكتشافاتهم كيف يوائم البشر والنبات والحيوان إيقاعهم البيولوجي حتى يتماشى مع دوران الأرض".

وتبلغ قيمة الجائزة تسعة ملايين كرونة سويدية (1.1 مليون دولار).

وجائزة الطب هي أولى جوائز نوبل التي تعلن سنويا. وتمنح جوائز نوبل منذ العام 1901 في مجالات العلوم والأدب والسلام تنفيذا لوصية ألفريد نوبل مخترع الديناميت.      

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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