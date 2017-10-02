شاهد: تطبيق إندونيسي يقدم "خدمة" تعدد الزوجات

بالنسبة للباحثين عن تعدد الزوجات في إندونيسيا، أصبح العثور على زوجة ثانية أو ثالثة أو حتى رابعة أسهل بكثير مع إطلاق تطبيق جديد للهواتف المحمولة يدعى "أيوبوليغامي".

هذا التطبيق الذي يعني "نعم لتعدد الزوجات"، والذي أثار الجدل في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في العالم، صُمم للرجال المسلمين في إندونيسيا الذين يرغبون في تعدد الزوجات، ومن خلاله يمكن البحث عن زوجة جديدة بموافقة الزوجة الأولى، كما يمكن من خلاله مناقشة الرجال الذين جربوا التعدد وكذلك طلب المشورة.

ويعتبر تعدد الزوجات أمر قانوني في إندونيسيا، إذ يسمح للرجل بالزواج من أربع نساء، ولكن بموافقة الزوجة الأولى، والتطبيق يسمح للمستخدمين (60% منهم من الرجال) أما المرأة التي تستخدم التطبيق فيطلب منها الإجابة على سؤال يوضح إن كانت تريد أن تصبح الزوجة الثانية للشخص الذي سيطلب التعرف عليها.

ويطلب التطبيق من النساء أيضا الإدلاء بمعلومات حول مدى استعدادهن للانتقال للعيش في بلد آخر، وبعض تفاصيل حياتهن.

ويناوب أيوس يوسف فسيية (37 عاما) بين زوجتيه ومنزليه كل ثلاثة أيام، وهو من بين عشرة آلاف مستخدم سجلوا في أيوبوليغامي منذ إطلاقه في أبريل/نيسان.

أما مطور ومصمم التطبيق ليندو براناياما (35 عامًا) الذي كان يرغب في البداية في إصدار موقع للتعارف، لكن أدخل خاصية تعدد الزوجات كي يتميز عن باقي المواقع والتطبيقات، لاسيما مع انتشار التعدد في إندونيسيا إحدى الدول الأكثر استخداما للإنترنت، وقد بدأ تأسيس مشروعه عام 2016.

وكان عليه أن يوقف قبول أعضاء جدد بعد ظهور عشرات الحسابات المزيفة، وبعد تثبيت أكبر أنظمة الأمان المستخدمة، قال إنه يمكن للمستخدمين الجدد الانضمام اعتبارا من يوم الخميس (5 أكتوبر).

وقد أدانت ناشطات حقوق المرأة مسعى براناياما ووصفوه بأنه "مزعج وصادم" وينتهك حقوق المرأة.

ومن أجل الدخول في تطبيق تعدد الزوجات، يطلب من الرجال في إندونيسيا أن يحصلوا على موافقة زوجتهم الأولى وأن يجتازوا تحقيقا في المحكمة الدينية، الأمر الذي سيبحث عن تأكيد أنها غير قادرة على أداء واجباتها كزوجة.

ويقول خبراء قانونيون إن مثل هذه اللوائح "محرمة"، أي أن الكثير من الناس في البلاد يتزوجون من دون الموافقات اللازمة.

وأبدت ثلاث نساء من مستخدمي التطبيق استعدادهن للقبول بتعدد الزوجات، والزواج من رجال متزوجين، لكنهن رفضن الكشف عن هويتهن.