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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: السلطات الأمريكية تفجر جسرا في نيويورك

2/10/2017

غطت سحابة من الغبار سماء مدينة نيويورك (الأحد) إثر عملية هدم لجسر (كوسيوسك) الشهير الذي يربط بين بروكلين وكوينز.

ونجحت أكثر من 900 عبوة ناسفة في إسقاط 20 من البقايا الفولاذية، في عملية تدمير متعمدة شاهدها حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو.

وبسبب أزمة ازدحام السيارات التي استمرت لعقود طويلة تم هدم الجسر لبناء جسر جديد أوسع ليتسع لكل السيارات المارة فوقه.

وافتتح الجزء الشرقي من جسر (كوسيوسكو الجديد) في أبريل/نيسان، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من الجزء الثاني عام 2020.

وكان جسر كوسيوسكو الشهير قد دُشن في عام 1939، وتمت تسميته نسبة إلى "تاديوس كوسكيوسكو" وهو مهندس عسكري من بولندا جاء للقتال من أجل استقلال المستعمرات الأمريكية.

ويبلغ ارتفاع الجسر نحو 125 قدما، ويقع الجسر القديم فوق طريق سريع يكتظ بالسيارات، وكانت طاقة الجسر لا تحتمل أكثر من 10 آلاف سيارة، ولكنه تحمل لسنوات طويلة ما يقرب من 180 ألف سيارة، ما أدى إلى تصدعات في البناء. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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