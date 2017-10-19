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منوعات|إيطاليا

مقتل سائح إثر سقوط حجر عليه في كاتدرائية بإيطاليا

صورة أرشيفية لكاتدرائية الصليب المقدس من الداخل
صورة أرشيفية لكاتدرائية الصليب المقدس من الداخل
19/10/2017

قال مسؤولون في إيطاليا إن أحد زوار كاتدرائية الصليب المقدس في مدينة فلورنسا قتل بعد أن سقط حجر عليه.

وقالت السلطات إن الحجر، الذي يبلغ قطره نحو 15 سنتيمترا، ربما يكون قطعة رخام من رأس عامود من على ارتفاع 20 مترا فوق الرجل، الذي قالت إنه إسباني في الخمسينات من عمره.

وقال متحدث باسم خدمة الإنقاذ والإطفاء إن الشرطة أغلقت الكاتدرائية المدفون فيها عدد من أبرز الشخصيات الإيطالية، ومن بينهم مايكل أنغلو رسام عصر النهضة والعالم غاليليو غاليلي والسياسي والفيلسوف نيكولو ماكيافيلي.

وأعربت المشرفة على الكاتدرائية عن اندهاشها من الحادث، قائلة إنه يتم إجراء عمليات صيانة وترميم دائمة للمبنى.

وفي عام 2012، منعت السلطات الزوار من الاقتراب من برج الجرس القريب من الكاتدرائية، والذي يبلغ ارتفاعه 85 مترا وتم بناؤه في القرن الرابع عشر، بعد سقوط قطعة من الرخام الذي يكسوه.

المصدر : رويترز
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