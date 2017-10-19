شاهد: مقتل 8 أشخاص في انفجار مصنع للألعاب النارية بالهند

لقي ثمانية عمال حتفهم وأصيب عشرون آخرون في انفجار مصنع غير مرخص للألعاب النارية شرقي الهند وسط احتفال الهندوس بعيد الأنوار "ديوالي" أحد أكثر أعياد الهندوسية شعبية.

وقال ضابط بالشرطة الهندية إن عمال الإنقاذ أخلوا حطام المبنى المنهار في بلدة بلاسور بولاية أوريسا صباح الخميس.

ونُقل سبعة من المصابين إلى المستشفيات فيما تلقى الباقون العلاج في الموقع وأرسلوا إلى منازلهم.

وتقع المنطقة على بعد 195 كيلو مترا جنوبي بوبانيشوار عاصمة أوريسا.

ونقلت وكالة أنباء "برس تراست أوف إنديا" عن برامود كومار داس، حاكم منطقة بلاسور، إن انفجارا هائلا وقع الأربعاء أثناء صناعة ألعاب نارية داخل منزل يستخدم كمصنع دون تراخيص قانونية.

وتجري السلطات تحقيقا للوقوف على أسباب الانفجار.

ومن الشائع وقوع حوادث انفجارات في مصانع الألعاب النارية والمفرقعات في الهند؛ إذ غالبا ما يتجاهل أصحاب تلك المصانع قواعد السلامة.

ويمثل إطلاق الألعاب النارية والمفرقعات جزءا من احتفالات المهرجانات والأعراس في الهند.

وفي يونيو/حزيران الماضي، وقع انفجار آخر في مصنع للألعاب النارية أودى بحياة 23 شخصا وإصابة 7 آخرين في قرية بولاية ماديا براديش بوسط الهند.

وأدى الانفجار إلى حريق التهم المصنع بأكمله قبل أن تتمكن فرق الإطفاء من إخماده.