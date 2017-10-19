شاهد: سعودي يمثل أمام محكمة أمريكية بعد اعتدائه على زوجته في فندق

مثُل سائح سعودي أمام محكمة أمريكية بتهمة الاعتداء على زوجته داخل غرفتهما بأحد الفنادق بمدينة ميامي بيتش بولاية فلوريدا، حسبما أفادت محطة (دبليو.تي.في.جيه) التلفزيونية المحلية.

وقالت الشرطة الأمريكية إن المواطن السعودي قام خلال إقامته بالفندق بضرب زوجته أكثر من مرة بسياط. وأضافت أنه كبّل يديها أيضا داخل الغرفة التي كانا يقيمان فيها بصحبة ابنتيهما.

وقال موظف بالفندق إنه شاهد المرأة وهي تفر من الغرفة وتطلب المساعدة، فاتصل برقم الطوارئ 911.

وقالت القاضية ميندي جلازر خلال جلسة محاكمة المتهم (الثلاثاء) إن تفاصيل القضية مفزعة؛ مشيرة داخل المحكمة إلى أن آثار الضرب بادية في جميع أنحاء جسد الزوجة.

وقال محققون إنهم عثروا في الغرفة على سوط جلدي وحزمة من الأربطة التي تستخدم في التكبيل.

وقال المتهم عبر مترجم إنه يعمل في قطاع الصحة بالسعودية.

وأمرت القاضية الزوج بدفع كفالة قدرها 6500 دولار وبإبقائه بعيدا عن زوجته، بينما قام مدافعون عن ضحايا العنف المنزلي بتقديم المساعدة للزوجة وابنتيها.