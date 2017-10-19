شاهد: حريق ضخم يلتهم فندقا شهيرا في ميانمار

اندلع حريق ضخم في فندق فاخر مبنى من خشب الساج يحظى بشعبية لدى الأجانب على ضفاف بحيرة خلابة في يانغون، عاصمة ميانمار وأكبر مدنها، ما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل.

ونقلت جثة رجل قتل في الحريق خارج فندق "كانداوغيي بالاس" صباح الخميس، فيما أصيب اثنان آخران، وقال مسؤولون إن أحد الجرحى امرأة صينية بينما كان الآخر رجل إطفاء وكلاهما يعالج في المستشفى.

وتم إجلاء أكثر من 140 نزيلا من مبنى الفندق، وهرعت عربات الإطفاء لمكان الحادث من أجل إخماد النيران والسيطرة على الحريق وهو ما استغرق ساعات منذ نشوب الحريق في حوالي الساعة 3:20 فجرا وحتى السابعة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال مسؤولون إن التحقيق جارِ لمعرفة سبب الحريق المدمر، فيما قال رجل الاطفاء كواي كواي إنه ربما وقع بسبب خلل كهربائي، وأضاف أن أسطوانات الغاز المتفجرة عجلت من انتشار النيران.

وأظهرت صور ومقاطع بُثت على الإنترنت ألسنة اللهب وهي تتصاعد من المبنى ذي الطراز الميانماري التقليدي فجر الخميس.

وظلت الأدخنة الداكنة تغلف بقايا الفندق المطل على منظر خلاب بالبحيرة، حتى ساعات الفجر الأولى، ودمرت الطوابق العليا المبنية من خشب الساج، كما يبدو أن ألسنة اللهب اجتاحت الأرضية والطوابق السفلى المبنية من الأسمنت.

وبني الفندق في أوائل تسعينات القرن الماضي، ويضم ناديا بريطانيًا للتجديف يعود الى العهد الاستعماري، وهو مملوك حاليا لمجموعة هتو، التي يرأسها رجل الأعمال تاي زا الذي كان حتى العام الماضي على قائمة عقوبات الولايات المتحدة لعلاقته الوثيقة بالنظام العسكري الحاكم سابقا في ميانمار.