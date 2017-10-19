البث الحي
منوعات

شاهد: إطلاق 5 آلاف من صغار سلاحف الأمازون في البرية

19/10/2017

قال مسؤول في بيرو (الأربعاء) إن البلاد أطلقت أكثر من خمسة آلاف من صغار السلاحف في محمية طبيعية بمنطقة الأمازون هذا الأسبوع.

ويأتي هذا ضمن خطة لإطلاق 700 ألف سلحفاة يفقس بيضها صناعيا، هذا العام، وذلك لحماية هذا البيض من الصيد الجائر في البرية.

وقال ألفريدو نيرا، رئيس محمية باكايا-ساميريا الوطنية إن المجموعة الأحدث من صغار سلاحف نهر الأمازون ذات البقع الصفراء أطلقت يوم الثلاثاء في المحمية.

وتقوم هيئة إدارة المتنزهات في بيرو بجمع بيض السلاحف من على ضفاف نهر الأمازون بصفة دورية حيث يسعى سكان منطقة لوريتو لجمع البيض وتناوله، ويأكل السكان أيضا لحوم السلاحف البالغة.

وبينما لا تعد سلحفاة نهر الأمازون عرضة لخطر الانقراض، فإن السلطات تمنع الصيد غير التقليدي لبيض السلاحف للحيلولة دون تناقص أعدادها.

وقال نيرا إن قرابة 2.1 مليون سلحفاة فقست صناعيا، وجرى إطلاقها في البرية خلال السنوات الأربع حتى عام 2016.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

(الجزيرة)