شاهد: إطلاق 5 آلاف من صغار سلاحف الأمازون في البرية

قال مسؤول في بيرو (الأربعاء) إن البلاد أطلقت أكثر من خمسة آلاف من صغار السلاحف في محمية طبيعية بمنطقة الأمازون هذا الأسبوع.

ويأتي هذا ضمن خطة لإطلاق 700 ألف سلحفاة يفقس بيضها صناعيا، هذا العام، وذلك لحماية هذا البيض من الصيد الجائر في البرية.

وقال ألفريدو نيرا، رئيس محمية باكايا-ساميريا الوطنية إن المجموعة الأحدث من صغار سلاحف نهر الأمازون ذات البقع الصفراء أطلقت يوم الثلاثاء في المحمية.

وتقوم هيئة إدارة المتنزهات في بيرو بجمع بيض السلاحف من على ضفاف نهر الأمازون بصفة دورية حيث يسعى سكان منطقة لوريتو لجمع البيض وتناوله، ويأكل السكان أيضا لحوم السلاحف البالغة.

وبينما لا تعد سلحفاة نهر الأمازون عرضة لخطر الانقراض، فإن السلطات تمنع الصيد غير التقليدي لبيض السلاحف للحيلولة دون تناقص أعدادها.

وقال نيرا إن قرابة 2.1 مليون سلحفاة فقست صناعيا، وجرى إطلاقها في البرية خلال السنوات الأربع حتى عام 2016.