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شاهد: أول مزرعة عائمة لطاقة الرياح تطفو قبالة اسكتلندا

19/10/2017

تتوقع شركة ستات أويل النرويجية انخفاض تكاليف طاقة الرياح من المحطات العائمة إلى 40-60 يورو لكل ميغاوات/ساعة بحلول عام 2030، بعد إطلاق أول مزرعة رياح عائمة قبالة اسكتلندا، الأربعاء.

وتبلغ قيمة المشروع التجريبي الرائد، الذي أطلقت عليه الشركة اسم "هيويند"، مليار كرونة نرويجية (251.34 مليون دولار).

وستولد مزرعة الرياح طاقة كهربائية بتكلفة تبلغ حوالي 190 جنيها استرلينيا (250.12 دولار) للميغاوات/ساعة أو أربعة أضعاف السعر الحالي في سوق المملكة المتحدة.

وأضافت ستات أويل أنه في حين أن تكنولوجيا المحطات العائمة لطاقة الرياح تعتمد بشدة على الدعم إلا أنها تفتح مجالات لطاقة الرياح من المصادر البحرية لم تكن في المتناول في السابق بسبب أعماق المياه.

وقالت الشركة إنه في المزارع العائمة للرياح تبنى التربينات في قاع البحر على أعماق قد تصل إلى 800 متر.

وقال اتحاد طاقة الرياح الأوربي إن حوالي 80% من موارد الرياح البحرية المحتملة في أوربا، أو نحو 4000 غيغاوات، موجودة في مياه عمقها 60 مترا أو أكثر.

المصدر : رويترز
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