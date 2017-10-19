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باحثان فرنسيان يتوصلان إلى أحد أسباب "عُسر القراءة"

أسباب عسر القراءة لم تكن واضحة
أسباب عسر القراءة لم تكن واضحة
19/10/2017

توصلت دراسة حديثة أجراها الباحثان الفرنسيان غاي روبار وألبير لو فلوش من جامعة "رين" الفرنسية إلى السبب المحتمل وراء حالات عسر القراءة القابلة للعلاج.

وقال الباحثان إن السبب يكمن في خلايا صغيرة داخل العين البشرية.

وخلصت الدراسة، التي نشرت نتائجها في دورية "أبحاث الجمعية الملكية"، إلى أنه في معظم حالات عسر القراءة توجد بقع مستديرة مهيمنة في العينين، وليس في عين واحدة، وهو ما يؤدي إلى الضبابية والتشوش في الرؤية.

وفحص العالمان 30 حالة لا تعاني من مشكلة عسر القراءة و30 حالة أخرى تعاني من المشكلة.

واكتشف الباحثان اختلاف شكل البقع عميقا داخل العين، إذ توجد الخلايا المخروطية الحمراء والخضراء والزرقاء، المسؤولة عن تحديد الألوان.

وتَبيَّن أن من لا يعانون عسر القراءة، كانت البقع الزرقاء الخالية من الخلايا المخروطية مستديرة في إحدى العينين، ومستطيلة أو غير منتظمة الشكل في العين الأخرى، وهو ما يجعل المستديرة هي العين المهيمنة.

أما من يعانون عسر القراءة، فقد كانت البقع في كلتا العينين بنفس الاستدارة، وهو ما يعني أن أيا من العينين هي المهيمنة، وينتج عن هذا ارتباك المخ بسبب وجود صورتين مختلفتين بعض الشيء.

وقال الباحثان إن هذا التماثل قد يكون الأساس البيولوجي والتشريحي وراء عجز القراءة والهجاء.

وأضاف الباحثان أنه بالنسبة للطلاب الذين يعانون من عسر القراءة، تكون العينان متماثلتين، الأمر الذي يجعل المخ يعتمد تباعًا على إصدارين مختلفين إلى حد ما للمشهد البصري.

ويعتبر عسر القراءة حالة وراثية تصيب 10% من السكان، غير أنه يعتقد أن ثمة عوامل بيئية تلعب دورًا أيضا في هذه العملية.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية
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