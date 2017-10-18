شاهد: ممثل يفوز بجائزة ثم يكسرها

تعرض الممثل الأمريكي بيل بولمان إلى موقف محرج بعد أن تسبب في كسر جائزة فاز بها في أحد المهرجانات في ولاية نيويورك الأمريكية.

وحصل الممثل، الذي اشتهر بدوره في فيلم "يوم الاستقلال"، على جائزة التميز في التمثيل في مهرجان وودستوك السينمائي في نيويورك.

وأظهرت لقطات الممثل وهو يتسلم الجائزة، وبعد ان وضعها على جانب المنصة وبينما كان يستعد للبدء في الحديث قام بهز المنصة مما تسبب في سقوط الجائزة على الأرض وكسرها.

وبعد أن قام أحد الأشخاص بمناولته الجائزة المكسورة، أمسك بولمان قطعة في كل يد وقال "لقد حصلت على جائزتين الليلة!".

وقام الفنان المحلي الذي صنع الجائزة بإصلاحها في وقت لاحق.