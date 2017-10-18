البث الحي
منوعات

شاهد: كاميرا مراقبة ترصد حرائق كاليفورنيا في ذروتها

18/10/2017

أظهر فيديو حديث التقطته كاميرا مراقبة بإحدى المستشفيات، ذروة الحرائق التي دمرت مساحات واسعة من مدينة سانتا روزا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأصدر مستشفى سوتر سانتا روزا الإقليمي في ليلة التاسع من أكتوبر، الفيديو الذي رصد الحرائق المميتة والتي تغذيها الرياح الشديدة "في ذروتها" وهي تخترق وتجتاح مدينة النبيذ الشهيرة في كاليفورنيا، وتركت آلاف المنازل والشركات في حالة تفحم وخراب.

وقد أعيد فتح المستشفى، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ إجلائه مع بداية الحرائق.

يذكر أن حرائق الغابات الأخيرة هي الأكثر فتكا في تاريخ كاليفورنيا، متجاوزة حريق جريفيث بارك عام 1933 في لوس أنغليس، والذى تسبب في وفاة 29 شخصا.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

عالمة مصرية تحصل على أرفع وسام مدني بكندا

الدكتورة هدى المراغي (مواقع التواصل)

شركة يابانية تحول وجوه أشخاص حقيقيين إلى أقنعة

قناع على شكل صورة مؤسس الشركة اليابانية

قرية في النمسا تغير اسمها بسبب مدلوله "الإباحي"

القرية النمساوية (غيتي)

انفجار نيزك في سماء البرازيل(فيديو)

انفجار نيزك فوق سماء البرازيل فور دخوله الغلاف الجوي (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أردوغان للمسلمين: فلنتجاوز خلافاتنا للدفاع عن مقدساتنا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بعد كورونا.. فيروس آخر يصيب 50 طفلا بمقاطعة صينية

الصين تواجه فيروسًا جديدًا بعد كورونا (روتيرز)

أعمال عنف ومظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني مثير للجدل (فيديو)

مظاهرات فرنسا (رويترز)