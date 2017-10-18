شاهد: كاميرا مراقبة ترصد حرائق كاليفورنيا في ذروتها

أظهر فيديو حديث التقطته كاميرا مراقبة بإحدى المستشفيات، ذروة الحرائق التي دمرت مساحات واسعة من مدينة سانتا روزا بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأصدر مستشفى سوتر سانتا روزا الإقليمي في ليلة التاسع من أكتوبر، الفيديو الذي رصد الحرائق المميتة والتي تغذيها الرياح الشديدة "في ذروتها" وهي تخترق وتجتاح مدينة النبيذ الشهيرة في كاليفورنيا، وتركت آلاف المنازل والشركات في حالة تفحم وخراب.

وقد أعيد فتح المستشفى، الثلاثاء، للمرة الأولى منذ إجلائه مع بداية الحرائق.

يذكر أن حرائق الغابات الأخيرة هي الأكثر فتكا في تاريخ كاليفورنيا، متجاوزة حريق جريفيث بارك عام 1933 في لوس أنغليس، والذى تسبب في وفاة 29 شخصا.