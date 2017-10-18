شاهد: دجاجة تشارك مالكتها ركوب الأمواج في فلوريدا

انضمت دجاجة محظوظة إلى مالكتها كارلي فينيزيا للحصول على نزهة وسط المياه الزرقاء في جزر فلوريدا كيز خلال ممارسة "بادلبواردينغ الوقوف" وهو نوع من رياضة ركوب الأمواج الشهيرة.

وحافظت الدجاجة لوريتا، البالغة من العمر سنة واحدة، على توازنها التام فيما تقوم مالكتها كارلي، بالتجديف وهي واقفة خلال النزهة الترفيهية.

وقالت كالي "لوريتا غريبة جدا وتتبعنا في جميع أنحاء الفناء الذي نعيش فيه بكي ويست في فلوريدا كيز، نود أن نخرج إلى الماء، لذلك يبدو من الطبيعي بالنسبة لنا أن نأخذ لوريتا وركوب الأمواج".

وتقول كالي إنها غالبا ما تمارس تلك الرياضة خلال ساعات غروب الشمس وأنها تتمتع برفقة شريكتها بركوب الأمواج التي تتقرفص بهدوء ومرح في الجزء الأمامي من قارب التجديف طوال الرحلة.

وأضافت " بادلبواردينغ تهدأ أعصابي جدا وأحب التسكع مع لوريتا، إنها طير أليف رائع، لذا أعتقد أن الخروج معها هنا والاستمتاع بغروب الشمس الجميل هو ما يجعلنا نعيش في تناغم خاص جدا".

وفي البادلبوردينغ بشكل عام يقف الأفراد أو يركعون أن يجلسون على لوح كبير مثل لوح ركوب الأمواج ويستخدم مجدافا طويلا للحفاظ على التوازن وتوجيه المسار أو المجلس من خلال الماء، وهي تمارين يمكن أن تزيد من تقوية الجسم.