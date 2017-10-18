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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: حريق هائل في مصفاة بكاليفورنيا

18/10/2017

شب حريق هائل في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، في مصفاة كبيرة تابعة لشركة شيفرون فى سيغوندو جنوبي كاليفورنيا، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الأمريكية.

وطلب المسؤولون من سكان المناطق القريبة البقاء في منازلهم لحين انتهاء رجال الإطفاء من إخماد الحريق الضخم.

وتعالت ألسنة اللهب عقب الانفجار وظهر برج من النيران وأعمدة من الدخان الكثيف في الهواء، حيث عمل رجال الإطفاء على تهدئة النيران بالمياه ومثبطات الرغوة .

ولم يتضح بعد سبب الحريق ولا مدى الدمار الذي لحق بالمنشأة التي تنتج أغلى أنواع البنزين في الولايات المتحدة.

المصدر : رويترز
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