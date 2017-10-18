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شاهد: حريق بمتجر ألعاب نارية يدمر 49 محلا بالهند

18/10/2017

لقى شخص واحد على الأقل مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في مدينة روركيلا شرقي الهند حيث اندلع حريق في متجر للألعاب النارية والمفرقعات في الساعات الأولى من صباح الأربعاء.

وتشتبه الشرطة في أن ماسًا بدائرة كهربائية بالمحل أدى إلى نشوب الحريق الذى انتشر سريعا وانتقل إلى المتاجر المجاورة.

وقد اجتاح الحريق نحو 49 متجرًا في السوق على طريق باور هاوس فى روركيلا.

وكان المتجر الذى اندلع فيه الحريق قد قام بتخزين كمية كبيرة من المفرقعات والألعاب النارية قبل عيد ديوالى الذى بدأ تقليديا بإقامة الألعاب النارية في الأصل من قبل غالبية الطائفة الهندوسية الهندية.

وهرعت عربات المطافئ إلى مكان الحادث لإخماد الحريق في عملية استمرت ساعة.

وقال المفتش راميش شاندرا دورا إن الجهود مبذولة لتحديد هوية المتوفى.

كما احترق في الحادث 18 عجلًا، وتشير التقديرات الأولية إلى أن المفرقعات النارية التي تبلغ قيمتها حوالي 307 آلاف و409 دولارات قد دُمرت في الحريق.

المصدر : رويترز
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