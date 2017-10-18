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منوعات|الولايات المتحدة

شاهد: ثور هائج يقتحم ملعبا لكرة القدم

18/10/2017

طوَّقت شرطة مدينة نيويورك مشتبها به غير عادي، اقتحم ملعبًا لكرة القدم في بروكلين، صباح الثلاثاء.

وأظهرت لقطات جوية ثورًا هائجًا يتجول داخل الملعب فيما تحاول الشرطة الإمساك به وتطويقه.

واصطف الناس على طول السياج المحيط بالملعب بينما يحدق الثور في الجميع ويهرول بعيدًا.

وتقول الشرطة إنها رصدت الثور في متنزه بروسبيكت في بروكلين في وقت متأخر من صباح الثلاثاء.

وتمت السيطرة على الثور بعد مطاردة استمرت ساعتين ووُضِع في مقطورة تابعة للشرطة، وتوجهوا به نحو منطقة لونغ آيلاند حيث تم تحريره.

وقد حاول المسؤولون استخدام شباك كرة القدم داخل الملعب لنصب فخ للحيوان والقبض عليه، ولكن الثور اقتحم الشباك وهرول بعيدًا.

وليس من الواضح من أين جاء الثور لكن من المرجح أن يكون قد هرب من إحدى المسالخ التابعة لمناطق استزراع وتربية الماشية في المناطق الحضرية.

المصدر : أسوشيتد برس
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