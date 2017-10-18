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شاهد: ترمب في متحف الشمع بناء على "طلب الجمهور"

18/10/2017

حلّ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ضيفا "مرحبا به" على متحف مدام توسو (متحف الشمع) بالعاصمة الألمانية برلين.

فقد عرض متحف مدام توسو للشمع ببرلين آخر ابداعاته الفنية، والتي تمثلت في تمثال من الشمع، بالغ الدقة، للرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

ووقفت نسخة طبق الأصل من الرئيس الأمريكي، وهي أحدث إضافة إلى متحف مدام توسو في برلين، إلى جانب رؤساء ومشاهير، وسوف يتم عرضها اعتبارا من 20 أكتوبر.

وقالت المتحدثة باسم المتحف "نينا زيربي" الثلاثاء إن فكرة عمل تمثال من الشمع للرئيس الأمريكي لم تكن فكرة المسؤولين عن المتحف، ولكنها جاءت بناء على طلب الجماهير.

وأوضحت المتحدثة، أن المسؤولين بالمتحف اعتادوا على سؤال الزوار بعد انتهاء جولتهم عمّا يفتقدوه في المتحف ويودون أن يروه في المرة القادمة.

وأكدت المتحدثة، أن طلب إدراج تمثال للرئيس الأمريكي  كان على رأس قائمة الطلبات.

وقالت نينا زيربي، إن 16 متخصصا كانوا يعملون على تمثال الرئيس الأمريكي ولمدة أربعة أشهر على أساس قياسات الجسم التي قدمها البيت الأبيض.
وبسؤالها حول ما إذا كان المتحف قلق إزاء سلامة شخصية ترمب قالت إنها لا ترى أى خطر في ذلك وتابعت إن "الناس المثيرين للجدل مثل ديكتاتور ألمانيا الشرقية السابق إيريك هونيكر كانوا جزءا من المعرض وأن لا شيء يحدث لهم ولا توجد إجراءات أمنية إضافية خاصة بهم".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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