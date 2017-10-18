شاهد: الصين تطور "أرز هجين" طوله متران

طور علماء صينيون سلالة جديدة عملاقة من الأرز الهجين والتي يمكن أن تنمو بطول 2.2 متر (7.2 قدم)، حسبما ذكر معهد الزراعة شبه الاستوائية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، الاثنين.

ويقع الحقل التجريبي في بلدة جينجينغ من مقاطعة تشانغشا بمقاطعة هونان وسط الصين، وأعلن المعهد عن نجاح العلماء الصينيين في استزراع "الأرز العملاق" عالي الجودة، وهو ما يفتح آفاقا جديدة لتطور بحوث الأرز في الصين.

ويتميز النوع الجديد من الأرز بارتفاعه الذي يتراوح طوله أو ارتفاعه ما بين 1.8 متر (5.9 قدم) و2.2 متر (7.2 قدم).

وقال الخبراء الصينيون إنهم قضوا 10 سنوات في زراعة هذه الحبوب الجديدة.

ومن المتوقع أن تستفيد الصين كثيرا من زراعة "الأرز العملاق" إذ تواجه نقصا في المزارعين مع تزايد عدد السكان.

ويتميز الأرز الجديد بحجم إنتاج مرتفع قال العلماء إنه أعلى بنسبة 50% من الأرز الطبيعي أو العادي، حسبما ذكرت صحيفة الشعب اليومية بالصين.

كما يمكن للأرز الجديد مقاومة الآفات الحشرية والفيضانات، ويمكنه أيضًا مقاومة الانكسار والميلان، وغيرها من التهديدات التي تواجه عمليات الزراعة.

واستخدم العلماء أيضا سلسلة من التكنولوجيات الجديدة لزراعة الأرز العملاق، بما في ذلك تحريض الطفرات والتهجين بين أنواع مختلفة من الأرز البري.