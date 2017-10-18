شاهد: الحقبة السوفيتية في معرض بلندن

استضاف متحف ( تيت مودرن) وهو معرض الفن الحديث في لندن، أعمالا فنية لفنانين روس وذلك بالتزامن مع الذكرى المئوية لثورة عام 1917 الروسية.

وأتاح المعرض للزوار استكشاف أعمال الفنانتين الروسيتين إيليا وإميليا كاباكوف، والذي يتجذر بعمق في الماضي السوفييتي الروسي.

وتتناول الأعمال الفنية في كثير من الأحيان ميزة الثقافة السوفيتية والأدب الروسي ولكنهما أيضا تستكشفان مواضيع أكثر عالمية، مثل اليوتوبيا، والأحلام، والمخاوف والحالة الإنسانية وغيرها.

تقول إميليا كاباكوف إن الماضي كان مخيفا جدا للإنسانية، وإن ما نحاول أن نوضحه للعالم إنه لا يمكن تبرير أي عمل قائم على تدمير حياة الإنسان.

ويضم المعرض ست منشآت أو غرف كاملة ، ويُعرّف بأنه هو أول معرض أو متحف رئيسي للفنانين في المملكة المتحدة، وتم تنظيمه بالتعاون مع متحف الأرميتاج في سانت بطرسبورغ ومعرض تريتياكوف في موسكو، ويضم حوالي 100 عمل، بما في ذلك اللوحات والرسومات والألبومات والنماذج والمنشآت.

يقول المنسق جولييت بينغهام إن السياق الذي يعمل فيه الفنانون يعتمد على الوضع السوفيتي، إذ نشأوا قبل الهجرة إلى الغرب، موضحا أنه غالبا ما ينظر العمل إلى الذاكرة وسياق معين يعيش فيه الناس في ظل أوضاع معينة.

ويشير إلى أن أحد أركان ممارسة كاباكوف هو فكرة الهرب وأيضا العودة إلى فكرة اليوتوبيا وكيف يمكن تحقيق ذلك، ولكن أيضا فكرة فشل اليوتوبيا.

وتشمل الأعمال البارزة عملا سمى بـ"الرجل الذي توجه إلى الفضاء من شقته" يرجع لعام 1985. ويظهر غرفة في كتلة سكنية مشتركة، يبدو فيها أن الراكب غير المرئي قد بنى منجنيق لإلقاء نفسه من خلال السقف وفي الفضاء – ربما للهروب من واقع الكئيب من العيش الطائفي والحياة السوفياتية.

