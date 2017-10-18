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منوعات|ألمانيا

السجن لشاب سلط مؤشر ليزر على قائد مروحية في ألمانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
18/10/2017

قضت محكمة ألمانية بسجن شاب لمدة عام ونصف بسبب تسليطه مؤشر ليزر قوي على قائد مروحية في ألمانيا.

وأدانت محكمة برلين الشاب، 22 عاما، الذي يعمل ممرضا في أحد المستشفيات، بتهمة الشروع في تنفيذ اعتداء خطير في المجال الجوي والشروع في إصابات جسدية خطيرة.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة اليوم الأربعاء أن مثل هذه الاعتداءات قد تؤدي إلى عواقب كارثية. وكان المتهم أدلى باعترافات شاملة خلال محاكمته.
ووقع الاعتداء خلال أعمال شغب لمجموعات يسارية متطرفة في حي فريدريشسهاين ببرلين.       
وبحسب صحيفة الدعوى، وجه الشاب، وهو من أصحاب السوابق، مؤشر الليزر نحو ثلاثة رجال شرطة في المروحية خلال قيامهم بتسليط كشافات الإنارة على موقع أحداث الشغب وتوثيق الأحداث عبر كاميرات فيديو.      

وظل الشاب مسلطا ضوء الليزر على المروحية لمدة 55 ثانية.  
ولم يتضرر رجال الشرطة في المروحية من هذا الاعتداء لارتدائهم نظارات رؤية ليلية وتغييرهم وضعية الجلوس.

المصدر : الألمانية
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