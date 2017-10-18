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الأمريكي جورج ساندرز يفوز بجائزة مان بوكر البريطانية لعام 2017

المؤلف الأمريكي جورج ساندرز
المؤلف الأمريكي جورج ساندرز
18/10/2017

فاز المؤلف الأمريكي جورج ساندرز بجائزة مان بوكر للأدب لعام 2017، وهي جائزة أدبية مرموقة تُمنح سنويا، عن روايته ( لينكولن إن ذا باردو).

وتدور أحداث الرواية الأدبية عن دفن الرئيس الأمريكي السابق ابراهام لينكولن ابنه الصغير ويلي.

وتدور رواية ساندرز (58 عاما) التي حصلت على جائزة قدرها 50 ألف جنيه استرليني في ليلة واحدة في ساحة مقبرة. وهي أول رواية طويلة لساندرز الذي اشتهر بقصصه القصيرة.

وترجع أحداث الرواية لعام 1862 بعد مرور عام على بدء الحرب الأهلية الأمريكية، وهي مزيج من الروايات التاريخية والأدب القصصي الذي يرى في وفاة ابن لينكولن ويلي في البيت الأبيض وهو في الحادية عشرة من العمر نوعا من التطهر.

وساندرز هو ثاني كاتب أمريكي على التوالي يفوز بالجائزة، منذ تغيير اللوائح في عام 2014 بما يسمح لمؤلفي أي كتب باللغة الإنجليزية ومنشورة في بريطانيا بالتنافس على الجائزة.

المصدر : رويترز
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