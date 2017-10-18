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اكتشاف خلل يعرض الإنترنت اللاسلكي للاختراق

جهاز انترنت لاسلكي
جهاز انترنت لاسلكي
18/10/2017

حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من مخاطر إلكترونية مرتبطة بنظام مستخدم على نطاق واسع لتأمين الاتصالات عبر الإنترنت اللاسلكي (واي-فاي).

جاء ذلك بعد أن اكتشف باحثان بلجيكيان خللا قد يتيح لمتسللين قراءة معلومات كان يعتقد أنها مشفرة أو إصابة المواقع بالبرمجيات الخبيثة.

وجاء في التحذير الذي أصدره فريق الاستجابة للطوارئ المتعلقة بأجهزة الكمبيوتر التابع لوزارة الأمن الداخلي أن الخلل يمكن استغلاله ضمن نطاق شبكة الإنترنت اللاسلكي باستخدام بروتوكول التشفير (دبليو.بي.إيه2) لاختراق اتصالات خاصة. وأوصى الفريق بتحديث المنتجات المتأثرة بهذا الخلل مثل أجهزة التوجيه التي تقدمها شركة سيسكو سيستمز أو جونيبر نتووركس.

وكشف الباحثان البلجيكيان ماثي فانهوف وفرانك بيسنز من جامعة كو لوفن البلجيكية الخلل في بروتوكول التشفير (دبليو.بي.إيه2) الذي يؤمن أنظمة الإنترنت اللاسلكي الحديثة والذي يستخدمه الباعة للاتصالات اللاسلكية بين أجهزة الهواتف المحمولة والكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة المتصلة بأجهزة توجيه متصلة بالإنترنت أو بشبكات إنترنت لاسلكية.

وقال الباحثان "إذا كان جهازك يدعم الاتصال بالإنترنت لاسلكيا فإنه تأثر على الأرجح".

وكتب الباحثان نتائجهما على موقع كراك أتاكس الذي أسساه لتقديم المعلومات التقنية عن الخلل والأساليب التي قد يستخدمها المتسللون لمهاجمة الأجهزة.

ولم يتضح على الفور مدى صعوبة استغلال المتسللين للخلل أو إن كان الخلل استخدم من قبل لشن هجوم.

المصدر : رويترز
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