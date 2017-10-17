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غوغل تدشن برنامجا متقدما لحماية البريد الإلكتروني

مشغلوا الحملة كانوا يأخذون أوامرهم من الحكومة المصرية
مشغلوا الحملة كانوا يأخذون أوامرهم من الحكومة المصرية
17/10/2017

قالت شركة غوغل إنها ستطرح "برنامج حماية متقدما" لتوفير أمن أقوى للبريد الإلكتروني لبعض المستخدمين مثل مسؤولي الحكومة والنشطاء السياسيين والصحفيين.

وأضافت الشركة إنها ستوفر البرنامج للأشخاص المعرضين بدرجة أكبر لخطر الاستهداف من المتسللين الذين يتمتعون بقدرات متقدمة على اختراق الحسابات.

وسيتاح لمستخدمي غوغل اختيار إعدادات أمن تهدف لمنع التطبيقات الأخرى من الوصول إلى البيانات الأشد حساسية مثل البريد الإلكتروني وقاعدة تخزين البيانات "غوغل درايف" ويوتيوب.

وتتضمن خصائص الحماية المتقدمة خيارا يتطلب مفتاحا أمنيا في هيئة جهاز ناقل للبيانات يتم توصيله بجهاز الكمبيوتر قبل أي محاولة لدخول الحسابات للتحقق من هوية المستخدم. وستتطلب محاولات الدخول للحسابات عن طريق الهواتف المحمولة جهازا لاسلكيا يعمل بالبلوتوث.

وسيتم منع تطبيقات من أطراف ثالثة مثل خدمة البريد الإلكتروني لأبل أو برنامج مايكروسوفت أوتلوك من الوصول لبيانات المستخدمين الذين سيتمتعون بخصائص الحماية المتقدمة.

ويتضمن البرنامج أيضا عملية معقدة ومفصلة لاستعادة الحسابات لقطع الطريق على المتسللين الذين يحاولون الوصول لحسابات عن طريق التظاهر بأنهم مستخدمون فقدوا حساباتهم.

المصدر : رويترز
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