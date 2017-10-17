الجزائر تفتح باب الترخيص للفضائيات الخاصة لأول مرة

أعلنت السلطات الجزائرية فتح باب التقدم للحصول على رخص بث القنوات الفضائية الخاصة، لأول مرة، بعد 6 سنوات من إنهاء الدولة احتكارها للإعلام السمعي البصري.

وصدر في العدد 56 من الجريدة الرسمية قرار لوزارة الإعلام يتضمن "فتح الإعلان عن الترشح لمنح رخص إنشاء خدمات البث التلفزيوني الخاص".

ووفق الشروط التي وردت في القرار فإنه سيتم فقط فتح 7 قنوات، تتعلق بالأخبار والثقافة والشباب وفن الطبخ والاكتشافات والمسلسلات والترفيه والرياضة.

كما تم الاشتراط على البث باللغتين الوطنيتين أي اللغة العربية والأمازيغية، مع إمكانية استعمال اللغات الأجنبية في البرامج الموجهة للبث في الخارج.

ووفق القرار سيتم فتح 5 من هذه القنوات لتغطية الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويمنح ترخيصان آخران للبث الرقمي لقناتين مع تغطية المغرب العربي الكبير والتركيز على الجزائر.

وصادق البرلمان الجزائرى فى ديسمبر/ كانون أول 2011 على قانون جديد للإعلام ينهي 50 عامًا من احتكار الحكومة للقطاع السمعي والبصري، لكن القانون الخاص لتنظيم عمل القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية الخاصة لم يصدر سوى عام 2014.

ويشترط هذا القانون الحصول على رخصة نشاط في الجزائر من قبل هيئة "سلطة ضبط السمعي البصري" لكن رخص البث التلفزيوني بقيت معلقة بدون قرار.

وبدأت عشرات القنوات الفضائية الخاصة في الجزائر بث مضامين إخبارية وفنية وبرامج سياسية واجتماعية جزائرية من الخارج منذ عام 2012. وتم تسجيل هذه القنوات لدى وزارة الإعلام كقنوات أجنبية معتمدة للعمل في الجزائر، وتضطر إلى بث برامجها من الخارج لعدم وجود قانون محلي حول البث السمعي البصري.

ووفق الحكومة فإنه من بين 60 قناة فضائية موجودة في الجزائر هناك 5 فقط معتمدة بصفة نظامية والباقي ينشط بصفة غير قانونية وخاضع لقوانين أجنبية.