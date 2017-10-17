أول محطة في العالم تحول ثاني أكسيد الكربون إلى حجر

انضمت الشركة السويسرية كليموركس إلى محطة توليد الطاقة الحرارية الأرضية في أيسلندا لإنشاء أول محطة لطاقة "الانبعاثات السلبية" في العالم.

وعمل فريق دولي من العلماء لعدة سنوات على طريقة جديدة لتحويل ثاني أوكسيد الكاربون الملوث إلى معادن صلبة.

ويطلق على المشروع اسم "كاربفيكس" وتعمل الفكرة على ربط ثاني أكسيد الكربون بالمياه ثم ضخه تحت الأرض لمسافة 700 متر ليتسرب إلى الصخور البازلتية العميقة بسرعة لتشكيل المعادن الكربونية.

قبل هذا الاكتشاف، كان يُعتقد أن عملية تحول الكربون إلى معدن يمكن أن تستغرق في أي مكان من مئات آلاف السنين، ولكن الفريق البحثي فوجئ أن ثاني أكسيد الكاربون الذي تم تشكيله كمعدن صلب، تشكل في أقل من عامين.

وقال الدكتور جورج ماتر، رئيس مشروع " كاربفيكس": تُظهر النتائج أن ما بين 95 – 98% من ثاني أكسيد الكاربون قد تمعدن على مدى فترة أقل من عامين، وهي مدة زمنية سريعة بشكل مثيرة للدهشة".