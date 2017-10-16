شاهد: لحظة إنقاذ طفلة من تحت أنقاض مبنى منهار بالهند

عثر عمال الإنقاذ، الاثنين، على طفلة حية تحت الانقاض بينما كانوا يرفعون حطام مبنى انهار في مدينة بنغالور جنوبي الهند.

ولقى ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وأصيب عدد آخر في انهيار وقع في منطقة مكتظة بالسكان بمركز تكنولوجيا المعلومات في الهند.

وقال مسؤولون إن مبنى من عدة طوابق انهار في مدينة بنغالور جنوبي الهند، الاثنين، ما أودى بحياة 6 أشخاص على الأقل وتسبب في إصابة عدد آخر.

وقال المسؤولون إن الحادث وقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية في جنوب شرقي المدينة، ونفوا انهيار المبنى بسبب انفجار اسطوانة غاز كما كان يشتبه في وقت سابق.

وذكرت تقارير إعلامية أن عمليات الإنقاذ جارية للمحاصرين تحت الأنقاض.

وقال المسؤولون إن المبنى الذي يزيد عمره عن 20 عامًا، لم ينهار بسبب انفجار اسطوانة غاز – كما كان يشتبه في وقت سابق.

وقال ك.ج جورج وزير التنمية والتخطيط العمراني في بنغالور، إنه سيتم صرف تعويضًا قدره 500 ألف روبية (7,720 دولارًا) لأسرة كل متوفى، و50 ألف روبية (772 دولار) للحصول على مساعدة طبية فورية للمصابين.

وقال جورج إن الحكومة قررت تحمل نفقات التعليم الكاملة للطفلة التي تم إنقاذها والتي قتل والداها في الحادث.