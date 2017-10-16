شاهد: غواصون يجمعون النفايات من قاع البحر قبالة شواطئ لبنان

نزل عشرات الغواصين المتطوعين إلى قاع البحر لجمع القمامة من مناطق عديدة قبالة الشواطئ اللبنانية، قبل أن يقوموا بفرزها لإعادة تدويرها.

وجاءت هذه الجهود ضمن حملة أطلقتها مغتربة لبنانية، تعيش في لوس أنجليس بالولايات المتحدة، تدعى مايا سعد بالتعاون مع مبادرة (لف لوف بيروت) على الإنترنت والتي اجتذبت أكثر من 280 ألف متابع.

وباعت المبادرة أساور لجمع أموال للحملة المدعومة من برنامج الأمم الإنمائي في لبنان.

وشاركت ثمانية مراكز للغوص في لبنان في حملة مايا سعد، وأرسلوا غواصين لشواطئ طبرجا وأنفه وشكا وجبيل وحنوش وبوار.

وقال غواص أمريكي تطوع في حملة التنظيف يدعى غريغوري كارتر: "الجميع يتشاركون في ماء المحيط (البحر) بأنحاء العالم. وهذا معناه أنه لو أن هنا قمامة في لبنان أشعر شخصيا بأن من مسؤوليتي، كما هي من مسؤولية الشعب اللبناني وكل الناس في ربوع المعمورة، أن نحاول أن نُحدث فرقا وأن نحاول إزالة القمامة ليصبح الجميع في صحة أفضل والنظام البيئي أكثر سعادة".

وذكرت صفحة مبادرة (لف لوف بيروت) على موقع إنستغرام أنه تم جمع نحو طنيين من المخلفات من قاع البحر، معظمها مخلفات بلاستيكية لاسيما العبوات والزجاجات، خلال عملية الغوص.