شاهد: رغم متاعب الحمل.. الأميرة كيت ترقص مع "دب"

ظهرت الأميرة كيت دوقة كمبردج للمرة الأولى منذ الإعلان في سبتمبر/أيلول عن أنها وزوجها الأمير وليام ولي العهد البريطاني ينتظران مولودهما الثالث.

وأسعدت الأميرة كيت الأطفال برقصها مع الدب بادنغتون مواصلة مهامها الرسمية بعد تعافيها من متاعب الحمل.

وحضرت كيت برفقة زوجها وشقيقه الأمير هاري إلى محطة بادنغتون للسكك الحديدية في لندن حيث التقوا بأطفال من جمعيات خيرية يدعمونها كانوا يستعدون لرحلة خاصة بالقطار للاستمتاع بالريف الإنجليزي.

والتقى الأمراء مع شخصيات من الجزء الثاني من فيلم بادنغتون الذي يتناول قصة دب يحب مربى البرتقال وسمى على اسم محطة بادنجتون حيث رقصت كيت على رصيفها مع ممثل يرتدي زي الدب بادنغتون.

وقال الأمير وليام إن زوجته"تشعر بتحسن كبير"، لكن مساعدة لها قالت إنه رغم تحسن صحتها فإنها مازالت تعاني من متاعب الحمل.