شاهد: انفجار منصة نفطية يوقع جرحى ويهز المنازل بلويزيانا

قالت السلطات ووسائل إعلام محلية إن منصة نفطية انفجرت في منطقة ليك بونتشارترين في ولاية لويزيانا الأمريكية، مساء الأحد، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن ستة أشخاص.

وتحدث بريان ماكغريغور المتحدث باسم إدارة شرطة كينر مع صحيفة تايمز-بيكانيو عن "وقوع إصابات كثيرة"، مؤكدًا إصابة 6 على الأقل.

وقال ماكغريغور إن عديد من الإصابات خطيرة، ولم يبلغ عن وقوع وفيات.

وقالت أبرشية سانت تشارلز على صفحتها على فيسبوك إن حريقا شب في منصة نفطية في ليك بونتشارترين شمال نيو أورليانز وسبب صوتا قويا وهز المنازل القريبة في وقت سابق في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وأظهر شريط مصور بثته محطة دبليو.في.يو.إي فوكس 8 على فيسبوك هيكلا صناعيا مشتعلا مع تصاعد دخان منه.

وشوهدت عشرات من سيارات الشرطة وسيارات الاطفاء وسيارات الإسعاف في مكان الحادث.