أوروغواي تصدر الماريغوانا الطبية

قال الرئيس التنفيذي للشركة الدولية للقنب يوم الأحد إن الشركة ستنتج أول دفعة من زيت القنب الطبي للتصدير في ديسمبر/كانون الأول.

وأضاف أليخاندرو أنتاليتش أن الشركة التي تتخذ من مونتيفيديو مقرا تعتزم شحن الزيت إلى كندا والمكسيك كما أنها مستعدة لبيعه في السوق المحلية.

وقال أنتاليتش إن "الهدف هو تصديره. لكن إذا ما فكر وزير الصحة العامة في طرحه في السوق المحلية فإن الفكرة ستكون هكذا".

وتصدير زيت القنب من شأنه أن يدشن بداية جديدة لأوروغواي التي أصبحت في 2013 أول دولة في العالم تقنن الماريغوانا بدءا من زراعتها وحتى توزيعها.

وينص قانون البلاد على إمكانية تصدير الماريغوانا للأغراض الطبية في حين يمكن بيعها للأغراض الترفيهية في السوق المحلية فقط.

وقال أنتاليتش إن شركته ستبدأ الشهر المقبل في إنشاء أول معمل للماريغوانا في المنقطة الصناعية الجديدة على مشارف مونتيفيديو.

وأضاف أنتاليتش أنه من المقرر أن ينتهي إنشاء المعمل الجديد في أبريل/نيسان وستستخدم الشركة معملا مؤقتا لإنتاج زيت القنب عند بداية موسم الحصاد الشهر المقبل.

وتزرع الشركة الماريغوانا الطبية على مساحة 233 هكتارا في أوروغواي وتعتزم استثمار عشرة ملايين دولار في إنتاجها خلال العام المقبل. كما تبيع الشركة الماريغوانا للأغراض الترفيهية في أوروغواي.