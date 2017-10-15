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فيسبوك يطلق خدمة طلب الوجبات الغذائية مباشرة

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فيسبوك تحذف ملايين المنشورات عن إساءة الأطفال
15/10/2017

أطلق موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) خدمة جديدة تتيح للمستخدمين طلب الوجبات الغذائية التي يريدونها من المطاعم والمواقع المتخصصة من داخله ودون الحاجة للانتقال إلى مواقعها.

ونشرت شركة ( فيسبوك ) التي تدير الموقع الشهير رسالة عبر الإنترنت تقول إنه أصبح في مقدور مستخدميها طلب وجباتهم المفضلة من مطاعم مثل "فايف  غايز" و"بانيرا" و"تشيبوتل".

وقال "أليكس هيمل" نائب رئيس فيسبوك في الولايات المتحدة في بيان إن موقع فيسبوك يصل بين المستخدمين ومطاعمهم المفضلة سواء كانت مطاعم محلية أو سلاسل شهيرة من خلال عدة خطوات.

وبحسب موقع (سي نت دوت كوم) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإنه يمكن الوصول إلى خيار "أوردر فود" على موقع فيسبوك من خلال قائمة "إكسبلور"، مشيرا إلى أن الخدمة الجديدة متاحة لمستخدمي الموقع في الولايات المتحدة سواء عبر الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" أو التي تعمل بنظام "أندرويد" أو أجهزة الكمبيوتر المكتبي.  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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