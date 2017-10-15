شاهد: ماراثون النوادل في الأرجنتين

ركض حوالي 470 من النوادل والنادلات مع صواني تحميل المشروبات لمسافة 1.6 كم وسط العاصمة الأرجنتينية، كجزء من المنافسة التقليدية، والتي نظمتها جهات مختصة في مجال السياحة.

وانتظم مئات النوادل في سباق الجري السنوي، الذي تقيمه العاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيرس والذي يحمل خلاله المتسابق صينية محملة حتى يصل إلى خط النهاية.

وشارك 470 نادلا بالأرجنتين في السباق، مرتدين ملابس العمل وحاملين بيد واحدة صينية عليها زجاجة وكوب ممتلئان، يركضون بها مسافة 1.6 كم، حتى يصلوا إلى خط النهاية، ويكون الفائز في السباق هو من يصل أولًا إلى خط النهاية، دون أن تنسكب منه أي سوائل من التي يحملها على الصينية.

وأُقيم السباق وسط العاصمة الأرجنتينية في شارع "أفيندا دي مايو" الشهير إذ امتلأ الشارع بالمتسابقين الذين يحملون الصواني.

وفازت في السباق النادلة نويليا روجو، بعد أن تمكنت من الحفاظ على توازنها في حمل الصينية، دون أن تسكب شيئًا.