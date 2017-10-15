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شاهد: استعراض "نسائي" بالتوك توك في لاهور الباكستانية

15/10/2017

شاركت مجموعة من نساء مدينة لاهور الباكستانية في مسيرة للاحتفال بنجاح مشروع التوك توك الوردي" الذي سمح للنساء بقيادة هذا النوع من المركبات، مما يوفر وسيلة آمنة ووسيلة كسب لأخريات.

وجابت "المسيرة الوردية " شوارع المدينة الباكستانية لتوصيل رسالة هامة للشعب الباكستاني بحسب المنظمات للفعالية، مفادها نجاح تجربتهن في تقديم خدمة آمنة ومربحة للنساء.

وبعد سنوات من معاناة المرأة الباكستانية من المضايقات عند استخدام المواصلات العامة، قررت مجموعة من ممثلات الجمعيات الخيرية والاجتماعية في لاهور القيام بهذه المبادرة والتي تتمثل في تخصيص مجموعة من مركبات "التوك توك" الصغيرة تقودها نساء وتقوم بتوصيل النساء لمناطق مختلفة في المدينة.

وتقول إحدى السائقات المشاركات في المبادرة "إن المرأة في باكستان تواجه الكثير من التحديات، ولذلك فكرنا في مساعدتها عن طريق توفير وسيلة مواصلات آمنة تحميها من المضايقات، ونحن نعلم جيدا أن هذا لن يحل المشكلة تماما لكنه خطوة كبيرة إلى الأمام".

وتشبه هذه المبادرة كثيرا مشروع "التاكسي الوردي" التي قامت بها مجموعة من النساء بهدف تخصيص تاكسي للنساء فقط، لتجنب النساء المضايقات التي يتعرضن لها خلال ركوب المواصلات العامة.

وأعربت النساء المشاركات في هذه المبادرة عن رضاهن عن التجربة والتي أدت إلى زيادة تقتهن في أنفسهن وإلى زيادة المداخيل المادية لديهن، والأفضل من ذلك كله هو الحفاظ على خصوصية النساء وحمايتهن من المضايقات "اللفظية والحركية" التي يتعرضن لها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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