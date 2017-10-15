شاهد: أول امرأة عربية تخوض غمار المصارعة الحرة

باتت الأردنية شادية بسيسو أول رياضية عربية تنضم لمؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية (WWE) الأحد لتحطم بذلك معتقدات وتقاليد حضارية.

يأتي ذلك في وقت تبحث فيه هذه الرياضة، التي تتخذ من الولايات المتحدة مركزا لها، عن الانتشار في أسواق خارجية.

وتحولت شادية من رياضة "الجوجيتسو" إلى المصارعة الحرة وتحلم بأن تمنح دفعة للمزيد من النساء في العالم العربي لممارسة الرياضة وربما في يوم ما السير على خطى أحد أشهر عمالقة اللعبة جون سينا.

ومن غير المنتشر على نطاق واسع ممارسة المرأة العربية للرياضة في الأماكن العامة وعادة ما تحصر صناعة الترفيه دورهن في مهام ناعمة بعيدة عن الخشونة.

وتحدثت شادية إلى رويترز في مكتب (WWE) في دبي وقالت إنها حرصت على التركيز على الجوانب الإيجابية في آراء العامة حول الرياضة الاستعراضية.

وقالت شادية إنه بعد الإعلان عن التحاقها باللعبة شعر والداها بالدهشة لبعض الوقت وكذلك بالقلق على سلامتها من المشاركة في العروض العنيفة.

وأضافت أنها حظيت بدعم كامل منهما بينما تستعد للتوجه إلى مقر الشركة في أورلاندو في فلوريدا بالولايات المتحدة من أجل دخول مركز التدريب استعدادا للانخراط في النشاط الجديد بصورة كاملة.

وأصبح لرياضة مصارعة المحترفين عشاقها في العالم العربي وما هو أبعد منه.

وتصر شادية على أن المجال مفتوح أمام اللعبة فرصة للتوسع والانتشار إذا وجد المشجعون فقط بطلا فيها من منطقتهم.

وأوضحت "المصارعة الحرة لها شعبية هائلة في الشرق الأوسط لكنني أعتقد أن وجود رياضيين من المنطقة في الشرق الأوسط فإن هذا سيغير الأمور، أنا من الأردن لكنني أتمنى أن أجد طريقي في يوم من الأيام إلى حلبة مؤسسة المصارعة الحرة العالمية الترفيهية، سأشعر أنني أمثل الشرق الأوسط".