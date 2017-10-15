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تركيا: زوجان لم تمنعهما إعاقتهما من بناء عش الزوجية على الحب

إلياس إلهان وزوجته الضريرة كونول إلهان
إلياس إلهان وزوجته الضريرة كونول إلهان
15/10/2017

لم تمنع الإعاقة الجسدية إلياس إلهان (61 عاما) وزوجته الضريرة كونول إلهان (43 عاما) من بناء عش الزوجية، على الحب والوئام في تركيا.

حيث أكد الزوجان أنّ كل واحد منهما يتمم الآخر، من حيث أداء واجبات الحياة اليومية.

تزوج إلياس وكونول، قبل 24 عاما، في ولاية يوزغات وسط تركيا، وتمكنا من إنجاب 4 أولاد.

وتقول كونول: " نحن نكمل بعضنا في المنزل، أقوم بالأعمال التي لا يستطيع زوجي القيام بها، وكذلك إلياس".

وتضيف: "لدي ديواني شعر، كتب أحدهما زوجي وكنت أردد على مسامعه الأبيات التي ألفتها، والثاني لقنته لأحد أقربائي عبر الهاتف وقام بكتابتها".

أما إلياس، الذي أصيب بشلل الأطفال في الحادية عشرة، ليصبح طريح الفراش، بعدها، يقول: "أحببت كونول، منذ الصغر كانت تأتي إلى بيتنا، وقررت الزواج منها دون علم أهلها، خشية عدم موافقتهم، لدينا أربعة أطفال الآن، بنتان وولدان".

 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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